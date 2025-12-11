Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей Психолог Александрова: претензии о беспорядке в доме лучше переводить в шутку

Претензии о беспорядке в доме лучше выражать в шутливой форме, чтобы избежать конфликтов, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, девушки должны проявлять легкость в бытовых вопросах, чтобы мужчины брали инициативу на себя и риск ссор был минимальным.

Современные пары все чаще сталкиваются с бытовыми конфликтами. Женщины работают наравне с мужчинами, ведут бизнес, участвуют в крупных проектах. В этом новом раскладе старая модель «она — за дом, он — за деньги» уже не работает. В этом случае следует относиться к быту проще. Там, где раньше был раздражающий беспорядок, можно добавить юмор. Например, вместо упрека за разбросанные вещи — легкая шутка: «Похоже, носки начали захватывать дом, они точно против ужина». Юмор снимает напряжение, добавляет легкости и сближает, — посоветовала Александрова.

Она подчеркнула, что важно дать мужчине возможность проявить себя и не обесценивать его усилия. По словам Александровой, критика в ответ на инициативу убивает желание помогать. Вместо этого психолог порекомендовала благодарить мужчин и искренне хвалить старания, поскольку они больше реагируют на признание, чем на упреки.

Третий шаг — не превращаться в «маму». Если вы хотите, чтобы ваш партнер сам проявлял инициативу, важно оставаться в позиции женщины, а не надзирателя. Женственность, легкость, внутренняя свобода гораздо сильнее влияют на готовность мужчины включаться, чем список обязанностей на холодильнике. И не бойтесь делегировать. Современные сервисы клининга, доставки, организации быта — не роскошь, а инвестиция в отношения. Уборка не должна становиться причиной ссоры, — добавила Александрова.

Она заключила, что основная ошибка — это стремление распределить задачи по зонам ответственности. По словам Александровой, такие разговоры часто приводят к тому, что женщина оказывается в роли наставника, объясняющего элементарные вещи. Психолог предупредила, что в этом случае мужчина отстраняется, провоцируя напряжение, потерю контакта и эмоциональную дистанцию.

