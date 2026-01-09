Атака США на Венесуэлу
09 января 2026

Фаза Луны сегодня, 9 января: день общения с семьей и новых проектов

Фаза Луны сегодня, 9 января: рыбачим, сеем, начинаем проекты Фаза Луны сегодня, 9 января: рыбачим, сеем, начинаем проекты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня в течение всего календарного дня Луна пребывает в 21-х сутках первого в этом году лунного цикла. Они закончатся только завтра в течение получаса после полуночи.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна сегодня находится в третьей фазе цикла, она продолжит убывать вплоть до 19 января, когда нас ждет первое новолуние в 2026 году. А управляют сегодня Луной по-прежнему Весы.

Рекомендации для 21-го лунного дня

Один из самых удачных дней лунного месяца для старта проектов. Даже самые безнадежные или фантастические идеи, которые начнут реализовываться сегодня, доставят своим авторам удовлетворение и радость. В различных коллективах сегодня может произойти слом старых порядков. Будьте готовы к переменам — они всегда ведут к лучшему.

Здоровье и красота

Всем, кто следит за здоровьем, а тем более тем, кто не уделяет этому должного внимания, сегодня рекомендуется заняться водными процедурами. Они не только положительно скажутся на оздоровлении организма, но и дадут мощный омолаживающий эффект. Для этой же цели рацион можно обогатить витамином С.

Работа и финансы

Людей творческих профессий сегодня ожидает успех буквально во всем. Также сегодня благоприятно менять место работы, проводить даже самые сложные переговоры, заводить новые деловые знакомства. Коллективные проекты, запущенные сегодня, непременно принесут положительный результат.

Природа

Рыбаков в этот день ждет богатый улов. Рыбы будет столько, что ее можно будет заготовить впрок. Любители растений в этот день вполне успешно проведут посев семян в грунт — все, что будет положено в землю сегодня, принесет летом богатый урожай. Владельцы домашних питомцев могут заняться грумингом или уделить время различным аксессуарам своих подопечных — постирать, прибрать, обновить лежанки, одежду, игрушки.

Брак и семья

Прекрасный день для заключения семейного союза. Свадьба пройдет весело, и все гости останутся довольны. Также сегодня можно проводить любые семейные мероприятия — все родственники будут с удовольствием и интересом общаться между собой, конфликтов не произойдет.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
