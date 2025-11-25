Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся

Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся

Сегодня в 13:03 по столичному времени Луна перейдет в шестые сутки лунного цикла. Они продлятся на несколько минут дольше стандартных суток.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Полноправным влиянием на Луну сегодня пользуется Водолей. Характерные для этого знака зодиака перепады настроения вкупе с ретроградным Меркурием с его отменами планов на чувствительных людей будут действовать угнетающе. До окончания действия ретрограда осталось меньше недели — Меркурий «отпустит» нас уже 29 ноября.

Общая характеристика дня

Сегодня ожидается спокойный, даже ленивый день. Неожиданных событий не предвидится. Хорошо будут проходить различные встречи и новые знакомства. Также благоприятно строить планы, которые будут реализованы в течение месяца.

Здоровье и молодость

Даже если сегодня обнаружится какое-либо заболевание, не стоит беспокоиться — симптомы быстро пройдут, особенно если вы регулярно обращаетесь к врачу. Хороший эффект сегодня принесут омолаживающие процедуры. Обратите внимание на здоровье дыхательной системы.

Любовь и семья

День подходит для свадьбы, а также для знакомства родственников. Искренние разговоры помогут лучше узнать друг друга и принять все особенности новых членов семьи.

Бизнес и деньги

Сегодня не рекомендуется занимать деньги или давать в долг. В других направлениях можно предпринимать любые действия — они увенчаются успехом. Проведение переговоров, заключения контрактов, просьбы о повышении зарплаты, начало новых проектов — все дела будут успешны.

Природа

Для рыбаков продолжается удачный период — рыба клюет хорошо, а улов по-прежнему богатый. Владельцам домашних животных сегодня стоит уделить время любимцам: поиграть, отправиться на долгую прогулку или просто подержать на коленях во время вечернего фильма.

