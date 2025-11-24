Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе. Попробовала этот вариант — и теперь это мой фаворит праздничного стола! Нежнее традиционного, с приятной морской ноткой. Исчезает с тарелок мгновенно — проверено в новогоднюю ночь!

Берем: картофель отварной — 100 г, морковь отварная — 60 г, огурцы свежие — 50 г, огурцы маринованные — 50 г, горошек консервированный — 100 г, яйца вареные — 2 шт., креветки очищенные — 100 г, сметана 15% — 40 г (можно майонез), соль, перец, горчица и лимонный сок — по вкусу. Секрет в соусе! Желтки разминаю вилкой, добавляю сметану, специи, каплю горчицы и лимонного сока — получается нежная кремовая заправка.

Овощи и белки нарезаю привычными кубиками, добавляю отваренные креветки и горошек. Заправляю соусом, аккуратно перемешиваю — и салат готов! Идеально сочетается с ржаными гренками или просто с черным хлебом.

