Захарова иронично прокомментировала доступ к материалам по делу Эпштейна Захарова пошутила, что Минюст США предложил ей место в очереди к файлам Эпштейна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично отреагировала на формальную процедуру доступа американского Минюста, связанную с материалами по делу Джеффри Эпштейна. Дипломат заявила, что ведомство США «предложило» ей занять место в очереди для просмотра документов.

Захарова разместила скриншот сайта американского ведомства, сопроводив его развернутым комментарием. Она вспомнила опыт жизни в СССР, где людям часто приходилось стоять в очередях за дефицитными товарами.

Если отойду, я за Владимиром Соловьевым, а перед нами активная блондинка в Белом доме — она точно достоит до конца, — язвительно высказалась Захарова.

Дипломат отметила, что хотела бы полюбоваться на западных «учителей жизни», которые свысока читали России нотации о демократии и правах человека. Сейчас они предстали совсем в ином свете, в интересных позах с не менее интересными партнерами.

Ранее сообщалось, что в таунхаусе финансиста в Нью-Йорке обнаружили провокационный портрет Билла Клинтона. Экс-президент США изображен в знаменитом синем платье своей бывшей стажерки Моники Левински. На сатирическом полотне Клинтон в платье сидит в Овальном кабинете и ухмыляется.