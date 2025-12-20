Новый год-2026
20 декабря 2025 в 03:33

В доме Эпштейна нашли скандальный портрет Билла Клинтона

РИАН: в доме Эпштейна нашли портрет Клинтона в платье Моники Левински и туфлях

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В таунхаусе финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке обнаружили провокационный портрет экс-президента Билла Клинтона, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованные Минюстом США документы. Политик изображен в знаменитом синем платье своей бывшей стажерки Моники Левински.

На сатирическом полотне Клинтон в платье сидит в Овальном кабинете и ухмыляется. Именно эта одежда с вещественными доказательствами стала ключевой в деле об импичменте президента в 1998 году. Портрет был написан австралийской художницей и продан на аукционе в 2012 году за $1300.

Имя Клинтона не раз всплывало в связи с делом Эпштейна. Один из свидетелей на допросе цитировал финансиста, который якобы однажды сказал, что бывший президент «любит молодых». При этом никаких официальных обвинений в адрес Клинтона не выдвигалось.

Ранее члены комитета Палаты представителей США обнародовали серию фотографий из архива Эпштейна, где части женского тела исписаны цитатами из знаменитого романа Владимира Набокова «Лолита». На изображениях можно разглядеть несколько строк.

