На фото из архива Эпштейна нашли цитаты известного писателя На фото из дела Эпштейна нашли цитаты из романа «Лолита» Набокова

Члены комитета Палаты представителей США обнародовали серию фотографий из архива финансиста Джеффри Эпштейна, где части женского тела исписаны цитатами из знаменитого романа Владимира Набокова «Лолита», передает РИА Новости. На изображениях можно разглядеть несколько строк.

Одна из них написана на груди, другая — на ступне. Книга «Лолита» также присутствует в кадре. Всего в базе данных представлено пять таких фото. Цитаты отсылают к теме романа, что вызывает особый резонанс в контексте дела о сексуальной эксплуатации.

Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы, — гласит надпись.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования скандального дела финансиста Джеффри Эпштейна появились сканы документов нескольких женщин из Украины и россиянки. Среди этих файлов обнаружены фотографии трех украинских и одного российского паспорта.

До этого члены надзорного комитета палаты представителей США сообщили о появлении в деле финансиста новых 95 тыс. фотографий. По мнению парламентариев, эти материалы способны прояснить круг общения бизнесмена. Демократы в комитете заявили, что снимки извлечены из его личного архива и были созданы в принадлежавших ему владениях.





