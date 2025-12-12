Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото

В деле финансиста Джеффри Эпштейна появился новый обширный массив фотодокументов, сообщили в социальной сети Х члены надзорного комитета Палаты представителей США. Эти материалы могут пролить свет на окружение финансиста.

Парламентарии от Демократической партии в комитете по надзору заявили о поступлении 95 тыс. ранее не публиковавшихся снимков из архива Эпштейна. Полученные фотографии были сделаны в его владениях. Представители политической силы намерены тщательно изучить эти материалы в рамках своей контрольной функции.

Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире, — говорится в публикации.

Ранее из опроса телеканала CBS News и компании YouGov стало известно, что не менее 55% жителей Соединенных Штатов считают важным обнародование материалов по делу финансиста. При этом 27% участников исследования назвали эти данные менее значимыми, а 17% не проявили к данному делу никакого интереса.

Кроме того, члены комитета Палаты представителей США по надзору и подотчетности опубликовали электронные письма из материалов дела Эпштейна. Согласно обнародованным документам, полученным от его душеприказчиков, в них содержатся утверждения о том, что президент Дональд Трамп был в курсе совершаемых им преступных действий.