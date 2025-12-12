Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 22:40

Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото

Демократы сообщили, что дело Эпштейна дополнили 95 тыс. новых фото

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В деле финансиста Джеффри Эпштейна появился новый обширный массив фотодокументов, сообщили в социальной сети Х члены надзорного комитета Палаты представителей США. Эти материалы могут пролить свет на окружение финансиста.

Парламентарии от Демократической партии в комитете по надзору заявили о поступлении 95 тыс. ранее не публиковавшихся снимков из архива Эпштейна. Полученные фотографии были сделаны в его владениях. Представители политической силы намерены тщательно изучить эти материалы в рамках своей контрольной функции.

Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире, — говорится в публикации.

Ранее из опроса телеканала CBS News и компании YouGov стало известно, что не менее 55% жителей Соединенных Штатов считают важным обнародование материалов по делу финансиста. При этом 27% участников исследования назвали эти данные менее значимыми, а 17% не проявили к данному делу никакого интереса.

Кроме того, члены комитета Палаты представителей США по надзору и подотчетности опубликовали электронные письма из материалов дела Эпштейна. Согласно обнародованным документам, полученным от его душеприказчиков, в них содержатся утверждения о том, что президент Дональд Трамп был в курсе совершаемых им преступных действий.

США
Джеффри Эпштейн
демократы
уголовное дело
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в Блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
В ЕС срок заморозки активов России связали с Украиной
В России проиндексируют выплаты для военных
Стубб намекнул на развязку конфликта на Украине и назвал сроки
Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.