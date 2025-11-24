Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 08:27

Раскрыто, сколько американцев заинтересованы материалами по делу Эпштейна

CBS News: 55% американцев считают важной публикацию данных по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Не менее 55% американцев считают важной публикацию данных по делу финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса телеканала CBS News и компании YouGov. При этом 27% респондентов назвали эти материалы менее важными, а 17% совсем не заинтересованы в этом деле.

При этом 38% американцев уверены, что данные по делу Эпштейна сыграют важную роль в оценке личности главы Белого дома Дональда Трампа. 37% респондентов считают, что опубликованные материалы могут оказаться правдой. Опрос проходил с 19 по 21 ноября, в нем участвовали более 2,4 тыс. граждан США.

Ранее газета The Independent сообщила, что в опубликованном перечне известных лиц, упомянутых в документах Эпштейна, оказались политики, члены британской королевской семьи, артисты и спортсмены. В списке фигурируют бывший президент США Билл Клинтон и действующий — Дональд Трамп.

До этого стало известно, что Эпштейн в частной переписке 2017 года называл Трампа крайне опасным человеком. Он отмечал, что за годы общения не встречал никого хуже, и делал такие выводы, опираясь на собственный опыт контактов с будущим президентом США.

