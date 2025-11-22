Международный муниципальный форум стран БРИКС
Раскрыт полный список упомянутых в документах Эпштейна знаменитостей

The Independent: Трамп и Клинтоны фигурируют в документах Эпштейна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В опубликованном перечне известных лиц, упомянутых в документах финансиста Джеффри Эпштейна, оказались политики, члены британской королевской семьи, артисты и спортсмены, пишет The Independent. В списке фигурируют бывший президент США Билл Клинтон и действующий — Дональд Трамп.

Самым часто упоминаемым британцем стал герцог Йоркский Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, чье имя встречается 173 раза. В материалах также фигурируют модель Наоми Кэмпбелл и футболист Дэвид Бекхэм.

В список также вошли певица Адель и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер. Кроме того, указаны королева Камилла, принцесса Диана, певец Майкл Джексон и физик Стивен Хокинг.

Документы включают в себя записные книжки с контактами, бортовые журналы, а также отредактированный «список массажисток». Список имен включает предполагаемых жертв, обвинителей и лиц, косвенно связанных с Эпштейном.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эпштейн в частной переписке 2017 года называл Трампа крайне опасным человеком. Он отмечал, что за годы общения не встречал никого хуже и делал такие выводы, опираясь на собственный опыт контактов с будущим президентом США.

