Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца Московский планетарий: сближение Солнца и Земли 3 января не отразится на погоде

Максимальное сближение Земли и Солнца, которое произойдет 3 января, никак не повлияет на погоду, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Там объяснили, что смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а с наклоном земной оси к плоскости орбиты.

Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. <...> На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом, — отметили астрономы.

По их словам, 3 января планета окажется в перигелии, то есть самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Из-за сокращения расстояния между небесными телами до минимальных 147 млн километров видимый диаметр Солнца в этот день будет наибольшим в году, резюмировали в планетарии.

Ранее руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. Главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце, число которых резко увеличилось, уточнил он.

До этого на Солнце произошла самая мощная с 8 декабря вспышка. Максимум излучения ученые зафиксировали 27 декабря в 04:50 по московскому времени. При этом пик ожидаемой солнечной активности может прийтись на новогодние праздники, предупредили эксперты.