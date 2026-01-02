Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 08:32

Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца

Московский планетарий: сближение Солнца и Земли 3 января не отразится на погоде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Максимальное сближение Земли и Солнца, которое произойдет 3 января, никак не повлияет на погоду, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Там объяснили, что смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а с наклоном земной оси к плоскости орбиты.

Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. <...> На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом, — отметили астрономы.

По их словам, 3 января планета окажется в перигелии, то есть самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Из-за сокращения расстояния между небесными телами до минимальных 147 млн километров видимый диаметр Солнца в этот день будет наибольшим в году, резюмировали в планетарии.

Ранее руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. Главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце, число которых резко увеличилось, уточнил он.

До этого на Солнце произошла самая мощная с 8 декабря вспышка. Максимум излучения ученые зафиксировали 27 декабря в 04:50 по московскому времени. При этом пик ожидаемой солнечной активности может прийтись на новогодние праздники, предупредили эксперты.

Земля
солнце
астрономы
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений
В Британии нашли связь между атакой на резиденцию Путина и Трампом
Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда
Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков
Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов
СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах
В Херсонской области изъяли фрагменты БПЛА после теракта
Психолог ответила, как не корить себя за провалы при подведении итогов года
Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники
В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией
В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности
Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца
Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах
Гороскоп 2 января: кому пора в отпуск? Чего ждать от начальства?
Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ
Стало известно, кто помог Зеленскому в кровавой атаке на Хорлы
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.