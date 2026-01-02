Ученые дали прогноз по магнитным бурям в 2026 году ИКИ РАН: магнитных бурь на Земле в 2026 году будет много

В 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь, рассказал РИА Новости руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.

На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше. Основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, число которых резко увеличилось. <…> Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много, — заявил Богачев.

Ранее стало известно, что первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь на 3 января. По данным специалистов, вспышка на Солнце сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли.

До этого лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщала, что шансы увидеть полярные сияния в Москве в ближайшие дни оцениваются примерно в 20%. При этом северные и северо-западные регионы России, включая Санкт-Петербург, имеют значительно больше возможностей для наблюдения этого природного явления. Специалисты пояснили, что на Землю продолжает влиять большая корональная дыра, которая наблюдается в северном полушарии Солнца. Также воздействие оказывает плазменное облако, образовавшееся в результате солнечных вспышек.