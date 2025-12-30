Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:22

Ученые рассчитали вероятность полярных сияний в Москве в ближайшее время

РАН: вероятность полярных сияний в Москве в ближайшее время составляет 20%

Вероятность полярных сияний в Москве в ближайшие дни составляет около 20%, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. При этом больше шансов увидеть природное явление на севере и северо-западе России, в том числе в Санкт-Петербурге.

Как отметили специалисты, на Землю влияет большая корональная дыра, которая наблюдается на северном полушарии Солнца. Также воздействие на планету оказало плазменное облако, появившееся из-за вспышек.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 29 декабря, на Солнце зафиксировали три мощные вспышки. Это произошло в 00:13, 01:39 и 03:02 мск. Все они — класса М, самая мощная из которых — М4.2.

До этого ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год приблизился к рекордам двадцатилетней давности.

