29 декабря 2025 в 09:40

Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го

РАН: три мощные вспышки произошли на Солнце 29 декабря

В ночь на понедельник, 29 декабря, на Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это произошло в 00:13, 01:39 и 03:02 мск. Все они — класса М, самая мощная из которых — М4.2.

Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказывал, что, несмотря на постепенное снижение солнечной активности, в ближайшее время сохраняется вероятность мощных вспышек. Не исключены рекордные.

До этого ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год и вовсе вплотную приблизился к рекордам двадцатилетней давности.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов рассказал, что жители России в начале 2026 года смогут наблюдать несколько затмений Луной планет. По его словам, первое из них произойдет 4 января.

