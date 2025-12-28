Новый год — 2026
Ученые предупредили о возможном сюрпризе от Солнца

РАН: в 2026 году на Солнце возможна рекордная вспышка

Несмотря на постепенное снижение солнечной активности, в ближайшее время сохраняется вероятность мощных, вплоть до рекордных, вспышек, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он объяснил, что к такому выводу пришли ученые, анализируя текущий цикл светила.

Богачев отметил, что текущий цикл имеет аномально высокую амплитуду, превосходя предыдущий в 1,5 раза. Однако на Солнце до сих пор не наблюдалось ни одной супервспышки уровня X10, хотя теория предполагала их наличие. Самой мощной остается вспышка X9, зафиксированная 3 октября 2024 года. Эта ситуация кажется ученым загадочной.

На этом фоне можно повторить уже ранее отмечавшуюся особенность двух предыдущих циклов XXI века <...>, самые сильные вспышки в них происходили через два-три года после максимума цикла, — рассказал Богачев.

Ранее директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) профессор Сергей Язев допустил, что в 2026 году магнитных бурь станет меньше. По его словам, это только прогноз, поскольку солнце ведет себя непредсказуемо. Ученый объяснил, что количество солнечных пятен за год сократилось приблизительно наполовину, вследствие чего можно однозначно утверждать, что звезда вступила в фазу уменьшения 11-летнего солнечного цикла.

