26 декабря 2025 в 21:28

Ученый спрогнозировал интенсивность солнечной активности в 2026 году

Астроном Язев спрогнозировал уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2026 году магнитных бурь станет меньше, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) профессор Сергей Язев. По его словам, которые передает «Интерфакс», это только прогноз, поскольку солнце ведет себя непредсказуемо.

Солнце часто ведет себя непредсказуемо, поэтому посмотрим, что получится на практике, но прогноз я могу дать такой, — сказал он.

Ученый объяснил, что количество солнечных пятен за год сократилось приблизительно наполовину, вследствие чего можно однозначно утверждать, что звезда вступила в фазу уменьшения 11-летнего солнечного цикла. Следовательно, число пятен продолжит снижаться, а вместе с ним уменьшится частота солнечных вспышек.

В начале декабря на Земле зафиксировали умеренную магнитную бурю. Она была вызвана второй волной выброса плазмы с Солнца, который произошел 7–8 декабря. В высоких широтах наблюдалось яркое полярное сияние. Край полярного овала находился над северо-западными регионами России, но основная часть ушла в сторону Скандинавии.

