Россиянам раскрыли, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году ИКИ РАН: первая ощутимая магнитная буря в 2026 году ожидается в ночь на 3 января

Первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь на 3 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным специалистов, вспышка на Солнце сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли.

Буря может достичь уровня G2, что соответствует средней интенсивности. Также существует 30-процентная вероятность, что геомагнитная активность достигнет уровня G3 и выше. В лаборатории добавили, что в новогоднюю ночь активность была низкой.

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщала, что шансы увидеть полярные сияния в Москве в ближайшие дни оцениваются примерно в 20%. При этом северные и северо-западные регионы России, включая Санкт-Петербург, имеют значительно больше возможностей для наблюдения этого природного явления. Специалисты пояснили, что на Землю продолжает влиять большая корональная дыра, которая наблюдается в северном полушарии Солнца. Также воздействие оказывает плазменное облако, образовавшееся в результате солнечных вспышек.

Утром 27 декабря на Солнце произошла мощная вспышка. Максимум излучения был зафиксирован в 04:50 по московскому времени. Это была самая сильная вспышка с 8 декабря. Пик вспышечной активности ожидается в период новогодних праздников.