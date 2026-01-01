Новый год — 2026
01 января 2026 в 14:11

Россиянам раскрыли, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году

ИКИ РАН: первая ощутимая магнитная буря в 2026 году ожидается в ночь на 3 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь на 3 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным специалистов, вспышка на Солнце сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли.

Буря может достичь уровня G2, что соответствует средней интенсивности. Также существует 30-процентная вероятность, что геомагнитная активность достигнет уровня G3 и выше. В лаборатории добавили, что в новогоднюю ночь активность была низкой.

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщала, что шансы увидеть полярные сияния в Москве в ближайшие дни оцениваются примерно в 20%. При этом северные и северо-западные регионы России, включая Санкт-Петербург, имеют значительно больше возможностей для наблюдения этого природного явления. Специалисты пояснили, что на Землю продолжает влиять большая корональная дыра, которая наблюдается в северном полушарии Солнца. Также воздействие оказывает плазменное облако, образовавшееся в результате солнечных вспышек.

Утром 27 декабря на Солнце произошла мощная вспышка. Максимум излучения был зафиксирован в 04:50 по московскому времени. Это была самая сильная вспышка с 8 декабря. Пик вспышечной активности ожидается в период новогодних праздников.

магнитные бури
солнце
астрономы
метеозависимость
