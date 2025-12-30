Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:52

Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом

Психолог Дугенцова: 30 декабря необходимо составить план действий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лучше всего потратить вечер 30 декабря на составление плана действий перед Новым годом, рассказала 360.ru психолог Дарья Дугенцова. Она посоветовала составить четкий список, а не ставить перед собой глобальные задачи.

Не надо ставить план по типу «загенералить всю квартиру», «запаковать все подарки», «накрыть новогодний стол». Большие планы приводят к тревожности и беспокойству. Лучше написать четкие и понятные шаги, но они должны быть маленькими, — рассказала психолог.

Дугенцова подчеркнула, что важно выписать необходимые дела, а не продумать их в голове. Затем стоит расположить их в порядке приоритета.

Ранее психолог Татьяна Молосова рассказала, что с 1 января можно начать новую жизнь, но не стоит сразу сильно себя ограничивать. По ее словам, к переменам стоит подойти без фанатизма и начать с небольших шагов.

планы
списки
Новый год
психологи
