В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности

В Китае расценили спутниковую систему Starlink компании SpaceX Илона Маска как угрозу национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на выступление представителя КНР в Совете Безопасности ООН. Неформальное заседание Совбеза прошло 29 декабря по инициативе России.

Китайский представитель заявил, что масштабное развертывание подобных спутниковых группировок вызывает серьезные опасения. В качестве примеров он привел несколько случаев сближения спутников Starlink с китайской орбитальной станцией, а также инцидент с распадом одного из аппаратов на орбите.

Кроме того, по словам дипломата, система Starlink неоднократно применялась для нужд военной разведки. Доступ к ее данным, как он утверждал, имеют террористические и сепаратистские группировки. Пекин считает, что использование коммерческих спутников в военных целях увеличивает риск начала новой гонки вооружений в космическом пространстве.

Ранее китайские ученые представили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink с помощью так называемого глушащего купола. Купол можно создать с помощью роя из сотен беспилотных летательных аппаратов. Для формирования электромагнитной сферы над территорией, сопоставимой по площади с Тайванем, потребуется от 900 до 2000 дронов. Как отмечает издание, беспилотники должны размещаться на высоте около 20 километров и действовать абсолютно синхронно. Каждый отдельный дрон, согласно модели, способен блокировать сигнал на площади до 38,5 квадратных километра.