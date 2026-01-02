Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 08:45

В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности

SCMP: спутники Starlink Маска стали угрожать национальной безопасности Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Китае расценили спутниковую систему Starlink компании SpaceX Илона Маска как угрозу национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на выступление представителя КНР в Совете Безопасности ООН. Неформальное заседание Совбеза прошло 29 декабря по инициативе России.

Китайский представитель заявил, что масштабное развертывание подобных спутниковых группировок вызывает серьезные опасения. В качестве примеров он привел несколько случаев сближения спутников Starlink с китайской орбитальной станцией, а также инцидент с распадом одного из аппаратов на орбите.

Кроме того, по словам дипломата, система Starlink неоднократно применялась для нужд военной разведки. Доступ к ее данным, как он утверждал, имеют террористические и сепаратистские группировки. Пекин считает, что использование коммерческих спутников в военных целях увеличивает риск начала новой гонки вооружений в космическом пространстве.

Ранее китайские ученые представили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink с помощью так называемого глушащего купола. Купол можно создать с помощью роя из сотен беспилотных летательных аппаратов. Для формирования электромагнитной сферы над территорией, сопоставимой по площади с Тайванем, потребуется от 900 до 2000 дронов. Как отмечает издание, беспилотники должны размещаться на высоте около 20 километров и действовать абсолютно синхронно. Каждый отдельный дрон, согласно модели, способен блокировать сигнал на площади до 38,5 квадратных километра.

Китай
ООН
нацбезопасность
Starlink
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений
В Британии нашли связь между атакой на резиденцию Путина и Трампом
Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда
Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков
Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов
СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах
В Херсонской области изъяли фрагменты БПЛА после теракта
Психолог ответила, как не корить себя за провалы при подведении итогов года
Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники
В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией
В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности
Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца
Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах
Гороскоп 2 января: кому пора в отпуск? Чего ждать от начальства?
Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ
Стало известно, кто помог Зеленскому в кровавой атаке на Хорлы
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.