Жителя Кемерово лишили гражданства за действия против безопасности России

Жителя Кемерово лишили российского гражданства из-за действий, которые правоохранительные органы расценили как угрозу безопасности страны, сообщило ГУ МВД России по Кемеровской области. Паспорт гражданина признали недействительным, ему предписали покинуть территорию России в установленный срок.

При проверке, проведенной сотрудниками УФСБ РФ по Кемеровской области — Кузбассу, было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия другой стране, направленного против безопасности РФ, — говорится в сообщении.

Основанием для лишения гражданства стали положения федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Ранее выданный российский паспорт признали недействительным. МВД установило срок для выезда из страны — 15 дней с момента принятия решения.

Ранее генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов заявил, что российские граждане, проживающие в Швейцарии, все чаще принимают решение отказаться от гражданства под давлением местных финансовых учреждений. По его словам, такая тенденция связана с ужесточением политики местных банков, носящей откровенно дискриминационный характер. Людям приходится идти на этот шаг ради сохранения собственного дела и элементарного выживания.