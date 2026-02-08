Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 06:39

«Очень умный»: в команде Трампа нашли знающего русский «серого кардинала»

Politico: сотрудник совета нацбезопасности Бейкер играет важную роль в США

Белый дом Белый дом Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрудник Совета национальной безопасности США Энди Бейкер играет ключевую, но непубличную роль в американской политике, пишет издание Politico. Владеющий русским языком чиновник участвует в формировании важных направлений внешней политики, включая украинский трек.

По данным СМИ, его влияние может возрасти в будущем. Бейкер обладает глубокими знаниями в области международных отношений и свободно владеет русским, болгарским и персидским языками. Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подтвердил значительную роль Бейкера на начальных этапах переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он охарактеризовал его как «умного человека».

Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам, — сказал он.

Бейкер также был причастен к составлению резонансной речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году. Кроме того, он присутствовал в Ситуационной комнате во время нанесения ударов по Ирану и участвовал в планировании операций против хуситов и выработке ответов на обострение между Индией и Пакистаном.

Источники издания предполагают, что независимо от итогов президентских выборов, Бейкер продолжит играть важную роль в формировании внешнеполитического курса. Он может быть связан с пересмотром обязательств США в Европе и скептическим отношением к НАТО в Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США в прошлом году перехватило подозрительный телефонный разговор. Беседа велась между человеком из ближнего круга президента Дональда Трампа и представителем иностранной спецслужбы.

