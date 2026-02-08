Разведка США засекла звонок из окружения Трампа иностранному агенту

Агентство национальной безопасности (АНБ) США в прошлом году перехватило подозрительный телефонный разговор, пишет The Guardian. Беседа велась между человеком из ближнего круга президента Дональда Трампа и представителем иностранной спецслужбы, отметили журналисты.

Согласно сведениям издания, информация о данном инциденте поступила к главе национальной разведки США Тулси Габбард. Она распорядилась передать бумажный отчет с деталями звонка главе администрации Трампа, после чего запретила АНБ дальнейшее распространение этих сведений. Все материалы по делу было приказано направлять напрямую в ее офис.

В управлении директора национальной разведки (ODNI) категорически отвергли обвинения в сокрытии информации. В официальном заявлении ведомства ситуацию назвали политически мотивированной.

Каждое действие Габбард полностью соответствовало ее законным и установленным законом полномочиям, и это политически мотивированные попытки манипулировать совершенно секретной информацией, — говорится в тексте.

Ранее сотрудники ФБР нашли секретные документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, которые готовились к уничтожению. Бумаги хранились в мешках в закрытом помещении штаб-квартиры ведомства. Руководство ФБР совместно с ЦРУ, АНБ, Минюстом и аппаратом директора национальной разведки работает над рассекречиванием одного из ключевых материалов.