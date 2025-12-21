Новый год-2026
21 декабря 2025 в 05:07

«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну

Дмитриев: глубинное государство способно спровоцировать третью мировую войну

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Глубинное государство намерено эскалировать международную напряженность и развязать третью мировую войну, написал на своей странице в социальной сети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард. Это делается через разжигание антироссийской паранойи по всему Евросоюзу и Великобритании.

Габбард великолепна не только тем, что документирует происхождение российской мистификации от [экс-президентов США Барака] Обамы и [Джо] Байдена, но и тем, что разоблачает механизм разжигания войны в глубинном государстве, пытающийся спровоцировать третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС, — указал Дмитриев.

Ранее сообщалось о беспокойстве Венгрии тем, что ряд европейских стран готовится к долгосрочной вражде с Россией вне зависимости от возможного мирного урегулирования на Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отмечал, что такие настроения свидетельствуют о выборе западными странами курса на военную конфронтацию с Москвой в долгосрочном плане, а не на мирное сосуществование.

