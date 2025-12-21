Новый год-2026
21 декабря 2025 в 02:59

В разведсообществе США опровергли главный миф о планах России

Глава разведки США Габбард: Россия не собирается контролировать всю Украину и ЕС

Тулси Габбард Тулси Габбард Фото: Eric Lee/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети X публично опровергла распространенную Reuters информацию о намерении России установить контроль над Украиной, а затем и Европой. Она обвинила агентство в сознательной дезинформации населения.

Подстрекатели войны «глубинного государства» и их пропагандистские СМИ снова пытаются подорвать усилия президента Трампа по установлению мира на Украине — и, собственно, в Европе, — написала Габбард.

Речь идет о материале Reuters, в котором сообщается о якобы имеющихся у Москвы планах по захвату Украины и других государств Европы. Директор Нацразведки подчеркнула, что распространяемый агентством «ложный нарратив» призван подогреть истерию и страх среди населения, чтобы оно поддержало эскалацию. На этом и строится расчет НАТО и ЕС, которые стремятся ВС США в прямой военный конфликт с Россией, констатировала она.

Ранее командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться к вооруженному противостоянию с Россией через пять лет. Представитель ВС ФРГ отметил, что его «внутренние часы» тикают. Гисс добавил, что речь идет также об устойчивости в социальном плане.

Тулси Габбард
дезинформация
Россия
США
