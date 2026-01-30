Зимняя Олимпиада — 2026
«Мне стыдно»: американские спецслужбы обвинили во лжи Трампу о России

Экс-аналитик Джонсон: разведка США сознательно дезинформирует Трампа о России

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире на своем YouTube-канале обвинил американскую разведку в целенаправленном введении в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно ситуации в России. Он утверждает, что спецслужбы намеренно приуменьшают реальные показатели, касающиеся, например, состояния российской экономики и мощи ее армии.

Джонсон подчеркнул, что глава государства не изучает альтернативные источники, полагаясь на искаженные отчеты. Он также выразил уверенность в том, что в российских силовых структурах хорошо осведомлены о проблемах в американских разведывательных процессах.

Есть достаточно доказательств. <…> Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере за то, что оно делает в области анализа, — отметил он.

Ранее Джонсон заявлял, что Украина в настоящий момент не готова к содержательным переговорам о мире, и изменение этой позиции возможно лишь при осознании украинскими властями неизбежности военного поражения. По его мнению, нынешняя логика действий Киева исключает добровольный отказ от продолжения конфликта.

«Мне стыдно»: американские спецслужбы обвинили во лжи Трампу о России
