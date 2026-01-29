Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не пойдет на мир без военного поражения

Украина в настоящий момент не готова к содержательным переговорам о мире, и изменение этой позиции возможно лишь при осознании украинскими властями неизбежности военного поражения, заявил в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, нынешняя логика действий Киева исключает добровольный отказ от продолжения конфликта.

Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта. Они этого не сделают. Остается их побеждать, довести до того момента, когда они поймут, что не могут продолжать сражаться, — считает Джонсон.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

