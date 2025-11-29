День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:55

В США «похоронили» коварный план Запада против России

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: проект Запада по ослаблению России рушится на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Западный проект по сдерживанию России рушится на поле боя на Украине, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале. Нынешнее руководство Киева, по его словам, находится на «пороге утилизации».

Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает, — подчеркнул он.

Джонсон также отметил, что Запад проигрывает особенно в экономическом противостоянии. Как заявил бывший офицер ЦРУ, украинский проект уже потерпел крах, а предпринимаемые меры по его спасению являются бесполезными. Аналитик сравнил ситуацию с тонущим кораблем, где на всех не хватает спасательных шлюпок.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Россия значительно превосходит западные страны в военно-технической сфере. Он усомнился в возможностях государств в области разработки и производства современных систем вооружения. По словам экс-офицера, российский военно-промышленный комплекс демонстрирует качественно иной уровень развития.

Запад
Россия
Украина
Ларри Джонсон
