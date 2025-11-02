«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России

«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад не может конкурировать с РФ в сфере вооружений

Россия значительно превосходит западные страны в военно-технической сфере, заявил в ходе интервью для YouTube-канала Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он подверг критике возможности западных стран в области разработки и производства современных систем вооружения.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, российский военно-промышленный комплекс демонстрирует качественно иной уровень развития. В настоящее время не существует ни одной области вооружений, где Запад мог бы утверждать о своем превосходстве над Россией.

Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: «Ого, мы лучше русских». Нет ни одной такой области, ни одной! – отметил Джонсон.

Он добавил, что Россия в любом случае «получит то, чего она хочет». При этом заявление Джонсона контрастирует с официальной позицией администрации США и руководства стран НАТО относительно России.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Хабаровск», которую вывели из эллинга в Северодвинске, является носителем подводного аппарата «Посейдон». Спуск на воду второго носителя беспилотного аппарата с ядерными силовыми установками служит дополнительным сигналом о недопустимости давления на Россию.