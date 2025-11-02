Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 02:29

«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад не может конкурировать с РФ в сфере вооружений

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия значительно превосходит западные страны в военно-технической сфере, заявил в ходе интервью для YouTube-канала Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он подверг критике возможности западных стран в области разработки и производства современных систем вооружения.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, российский военно-промышленный комплекс демонстрирует качественно иной уровень развития. В настоящее время не существует ни одной области вооружений, где Запад мог бы утверждать о своем превосходстве над Россией.

Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: «Ого, мы лучше русских». Нет ни одной такой области, ни одной! – отметил Джонсон.

Он добавил, что Россия в любом случае «получит то, чего она хочет». При этом заявление Джонсона контрастирует с официальной позицией администрации США и руководства стран НАТО относительно России.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Хабаровск», которую вывели из эллинга в Северодвинске, является носителем подводного аппарата «Посейдон». Спуск на воду второго носителя беспилотного аппарата с ядерными силовыми установками служит дополнительным сигналом о недопустимости давления на Россию.

вооружения
превосходство
оценки
ЦРУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России
Трехлетняя девочка погибла во время купания на европейском курорте
Поход за очередным чемпионством? ЦСКА уничтожил команду из топ-4
Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране
Фильм Андреасяна, жизнь после болезни, ТЭФИ: где сейчас Костомаров
Еще два российских аэропорта закрылись для пассажиров
«Это будет жестко»: Трамп пригрозил Нигерии вторжением
Гороскоп на 2 ноября: успех Овна и тест на терпение для Тельца
Песни на русском, помощь ВСУ, любовь к Америке: как сейчас живет Наргиз
Приметы 2 ноября: Артемьев день — квасим капусту и отказываемся от картошки
Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Комбриг ВСУ попытался свалить вину за гибель своих солдат на других
Тренер ЦСКА оценил игру своей команды против «Локомотива-Кубани»
Фаза Луны сегодня, 2 ноября 2025 года. Идем в театр, ждем прибыль
Мосбиржа определилась с выбором новой штаб-квартиры
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 ноября 2025 года
Россия добавила в санкционный список двух граждан Украины
Рак, пять операций, загулы Ягудина, тяжелые роды: как живет Тотьмянина
Полеты временно прекращены над одним из российских городов
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.