Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии Журналист Фази: Европа продолжает видеть угрозу в России, а не в США

Европейские власти по-прежнему называют главной угрозой Россию, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, заявил журналист Томас Фази. В соцсети X он назвал такое поведение невероятным. В конечном счете в этом конфликте Европа уступит давлению США, уверен Фази.

Невероятно. США буквально скажут: «Мы собираемся аннексировать огромную часть суверенного европейского государства, если потребуется, силой», а ответ европейских приспешников по-прежнему будет: «Да, но ведь реальная угроза — это Россия, — сказано в публикации.

Тем временем в Гренландии лидеры пяти политических партий потребовали от президента США Дональда Трампа прекратить проявлять неуважение к датской территории и ее жителям. При этом авторы документа подчеркнули, что Гренландия намерена сохранять партнерские отношения как с США.

Ранее министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что Европа должна поддержать план американского президента по приобретению Гренландии у Дании. По его словам, остров имеет решающее значение для национальной безопасности как США, так и всего региона.