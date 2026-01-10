Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием

В Гренландии лидеры пяти политических партий потребовали от президента США Дональда Трампа прекратить проявлять неуважение к датской территории и ее жителям, передает ТАСС. Совместное заявление подписали Йенс Фредерик Нильсен («Демократы»), Пеле Бруберг («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алека Хаммонд («Вперед») и Аккалу Еримиассен («Солидарность»).

Мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение США к нашей земле прекратилось, — говорится в документе.

При этом авторы документа подчеркнули, что Гренландия намерена сохранять партнерские отношения как с США, так и с другими западными странами. В настоящее время Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории.

До этого норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания президента США. Они были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет.