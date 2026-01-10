Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 16:01

Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием

Гренландские партии потребовали от США прекратить неуважительное отношение

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

В Гренландии лидеры пяти политических партий потребовали от президента США Дональда Трампа прекратить проявлять неуважение к датской территории и ее жителям, передает ТАСС. Совместное заявление подписали Йенс Фредерик Нильсен («Демократы»), Пеле Бруберг («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алека Хаммонд («Вперед») и Аккалу Еримиассен («Солидарность»).

Мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение США к нашей земле прекратилось, — говорится в документе.

При этом авторы документа подчеркнули, что Гренландия намерена сохранять партнерские отношения как с США, так и с другими западными странами. В настоящее время Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории.

До этого норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания президента США. Они были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет.

США
Гренландия
политика
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов
Трагедия Киева, ВСУ лишили логистики: новости СВО на вечер 10 января
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.