Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 16:39

Раскрыт истинный план Трампа по захвату венесуэльской нефти

Энергетик Юшков: нефтяные компании США хотят получить нефть Венесуэлы бесплатно

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas Pool/via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Нефтяные компании США хотят приватизировать нефть Венесуэлы и получить доли в проектах бесплатно или за символическую сумму, рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Для этого, по его словам, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп надавил на нынешнее руководство Венесуэлы.

Нефтяным компаниям США нужно, чтобы Трамп надавил на нынешнее руководство Венесуэлы, чтобы они в идеале вообще приватизировали PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima — государственная нефтегазовая компания Венесуэлы. — NEWS.ru) и доли в добычных проектах PDVSA отдали американцам за бесплатно или за какую-то символическую сумму. То есть они хотят бесплатно получить доли в месторождениях и поставить себе на баланс эти запасы. Соответственно, капитализация у них вырастет, — рассказал Юшков.

Он отметил, что вложение средств в венесуэльскую нефть будет невыгодным для нефтяных компаний США. Поэтому, по словам энергетика, американским компаниям важно закрепиться в Венесуэле, получить контрольные пакеты в основных месторождениях и дальше просто ждать, чтобы цена на нефть выросла.

Сейчас и так цены низкие. А если вкладывать туда миллиарды долларов и действительно увеличивать добычу, цены будут еще ниже. Получается, ты вложишь десятки миллиардов долларов, а получишь убытки. Поэтому я думаю, что американским компаниям важно закрепиться в Венесуэле, получить контрольные пакеты в основных месторождениях и ничего дальше не делать, ожидая, чтобы выросла цена, — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что стремление Трампа взять под контроль венесуэльскую нефть может привести к серьезным проблемам и финансовым потерям для его страны. Отмечается, что месторождения содержат сложную для добычи «мусорную» нефть, а инфраструктура разрушена.

нефть
США
Венесуэла
энергетика
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
