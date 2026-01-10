Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье

Франция рискует столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит госбюджета до 5% ВВП в 2026 году, заявил глава государственного Центробанка Франсуа Вильруа де Гало в эфире радио France Inter. Он предупредил, что страна оказалась перед сложным выбором между поддержкой пенсионеров и молодежи.

Если Франция в 2026 году не снизит свой дефицит до… 5% ВВП, то она окажется в… зоне риска. Франция рискует столкнуться не с банкротством, а с удушьем во многих сферах: бюджетной... экономической… и межпоколенческой, — сказал глава ЦБ.

Вильруа де Гало выразил сожаление, что соседние страны ЕС смогли снизить дефицит, и призвал французских парламентариев к компромиссу для принятия бюджета-2026. В качестве выхода он предложил стабилизировать расходы и принять взвешенные решения в налоговой политике.

