10 января 2026 в 17:25

Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье

Глава ЦБ Франции Вильруа де Гало: страна может столкнуться с бюджетным удушьем

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Франция рискует столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит госбюджета до 5% ВВП в 2026 году, заявил глава государственного Центробанка Франсуа Вильруа де Гало в эфире радио France Inter. Он предупредил, что страна оказалась перед сложным выбором между поддержкой пенсионеров и молодежи.

Если Франция в 2026 году не снизит свой дефицит до… 5% ВВП, то она окажется в… зоне риска. Франция рискует столкнуться не с банкротством, а с удушьем во многих сферах: бюджетной... экономической… и межпоколенческой, — сказал глава ЦБ.

Вильруа де Гало выразил сожаление, что соседние страны ЕС смогли снизить дефицит, и призвал французских парламентариев к компромиссу для принятия бюджета-2026. В качестве выхода он предложил стабилизировать расходы и принять взвешенные решения в налоговой политике.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза тем временем потеряли около €48 млрд (4,4 трлн рублей) из-за введенных антироссийских санкций. За четыре года экспорт ЕС в Россию сократился на 65%. За январь — октябрь 2025 года доходы от поставок на российский рынок составили всего €25 млрд (2,3 трлн рублей). За аналогичный период 2021 года этот показатель достигал €73 млрд (6,7 трлн рублей).

