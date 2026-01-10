Трагедия Киева, ВСУ лишили логистики: новости СВО на вечер 10 января

Киеву грозит национальная катастрофа из-за энергетического кризиса, армия России дистанционно блокирует логистику противника, ВСУ остались без 10 БМП CV90 стоимостью $10–12 млн (938 млн рублей) каждая. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 10 января, читайте в материале NEWS.ru.

Киев может превратиться в город-призрак

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что призыв мэра Виталия Кличко к киевлянам покинуть город на фоне энергетического кризиса стал сигналом о надвигающейся национальной катастрофе. Он считает, что ситуация в украинской столице критическая: почти 6 тыс. многоквартирных домов остались без теплоснабжения в разгар зимы.

По мнению эксперта, разрушение инфраструктуры чревато военным и экономическим коллапсом. Меркурис подчеркнул, что отказ украинского руководства от мирных переговоров усиливает риски превращения крупных мегаполисов в безлюдные зоны.

Эксперт считает, что Украина стремительно приближается к «точке невозврата», за которой диалог на хоть сколько-то выгодных условиях станет невозможен. Если Киев не согласится на мир в ближайшее время, Россия укрепит свои позиции настолько, что полностью откажется от любых уступок, а Украине лишь останется согласиться с такими условиями.

Также президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей Киева, в том числе мэра Виталия Кличко, усовершенствовать подготовку города к авиаударам после атаки «Орешника» по стране. Он напомнил, что украинская столица хорошо финансируется по сравнению с другими городами.

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/imago-images.de/Global Look Press

За сутки противник потерял свыше тысячи бойцов и остался без наблюдательного поста

Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих. По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли до 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно. Южная и Восточная группировки ликвидировали свыше 190 и более 135 украинских военных.

Кроме того, операторы БПЛА Южной группировки войск на Константиновском направлении уничтожили наблюдательный пост ВСУ. Также противник потерял пункты временной дислокации и управления дронами.

Сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины. Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 153 районах.

Российские дроны научились блокировать логистику с воздуха

Российские военные начали дистанционно блокировать логистику ВСУ, отправляя на борьбу с вражеским автотранспортом FPV-дроны «Бумеранг». Разработанные московскими инженерами БПЛА теперь могут с воздуха сбрасывать на дороги противоавтомобильные шипы.

Функционал «Бумеранга» значительно расширился: теперь дрон используется для дистанционного минирования противотанковыми минами ПТМ-1 и распространения агитационных листовок. Оснащение тепловизионными камерами превратило аппарат в эффективное средство ночной охоты на тяжелые украинские беспилотники типа «Баба-яга».

Военнослужащий ВС РФ в лаборатории БПЛА в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Помимо этого, российские военнослужащие разработали очки ночного видения для отслеживания вражеских дронов. Специальными устройствами уже оснащают экипажи автомобилей. Новое изобретение дает возможность военнослужащим эффективно защищать воздушное пространство от украинских беспилотников, включая как ударные, так и разведывательные аппараты.

Также сообщалось, что армия России уничтожила порядка 10 украинских БМП CV90 шведского производства на Сумском направлении. Средняя стоимость одной единицы составляет $10–12 млн (782–938 млн рублей). В Минобороны РФ информацию не комментировали.

ВСУ украли драгоценности и телефоны в Красноармейске

Представители украинского спецподразделения «Белый ангел» собирали драгоценности и телефоны на месте гибели мирных жителей в Красноармейске. Спасенный из города Сергей Гуранич рассказал, что мародеры обыскивали уцелевшие квартиры и место трагедии через две недели после удара.

По его воспоминаниям, случай произошел в девятиэтажном доме, два подъезда которого были разрушены ударом ВСУ, что привело к гибели девяти человек. Гуранич отметил, что на следующий день после визита мародеров в здание попала еще одна ракета, в результате чего два человека получили ранения.

Кроме того, источник в силовых структурах рассказал, что ВСУ удерживают дезертиров и отказников в ямах, в одной из них обнаружены тела трех украинских военнослужащих. По словам собеседника, трупы были обезображены и с «признаками физического воздействия».

Читайте также:

ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе

Армия России штурмует Святогорск: как идет наступление в ДНР 10 января

Наступление ВС РФ на Харьков 10 января: трупы дезертиров в яме, Купянск