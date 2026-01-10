Наступление ВС РФ на Харьков 10 января: трупы дезертиров в яме, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 января 2026 года, где ТОС выжигают украинские позиции, правда ли ВСУ «складировали» трупы дезертиров и отказников в яме, что происходит в Купянске и на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 10 января, обстановка сейчас

Ожесточенные бои идут в населенных пунктах близ Волчанска, ВС РФ продвигаются на всех участках Харьковского направления, продавливая оборону ВСУ. Артиллерия и ТОС «Солнцепек» точечно отрабатывают выявленные цели, украинские войска любой ценой пытаются удержать занимаемые позиции, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Бесстрашные“ продвинулись на семи участках на 700 м. Ударом авиации уничтожен пункт временной дислокации 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В лесу возле Лимана „Воины Севера“ продвинулись в южном направлении на 250 м и заняли два опорных пункта 57-й мотопехотной бригады ВСУ», — уточнил источник.

На занятых позициях российские бойцы обнаружили яму, в которой держали отловленных дезертиров и отказников ВСУ; там нашли три обезображенных трупа украинских военных с признаками насильственной смерти, утверждает канал.

«В Волчанских Хуторах значительные тактические успехи. Наши штурмовики продвинулись в восточном направлении на 300 м. В районе Мелового — Хатнего штурмовые группы „Северян“ продвинулись на двух участках на 150 м. Ударами ТОС-1А уничтожены позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ. На Липцевском участке без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — отметили авторы.

Потери ВСУ за сутки в Харьковской области в зоне действия группировки войск «Север» составили более четырех с половиной десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также три пункта управления БПЛА и два склада матсредств, сообщил «Северный ветер».

«Никому не выжить в этой бойне», «Мясорубка под Харьковом не утихает», «„Солцнепеки“ устроили ад на земле», «ВСУ кидают резервы на смерть», — пишут пользователи Сети.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«На Купянском направлении противник продолжает перебрасывать в город малые группы, российские войска отражают атаки. Идет зачистка Московки. Сообщается, что Тищенковка находится под контролем ВС РФ. На Волчанском направлении продолжаются бои в Старице и в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что на Купянском участке основные бои сосредоточены в Купянске-Узловом; на Волчанском — в лесополосах в районе Волчанских Хуторов и вокруг населенных пунктов, уже перешедших под российский контроль (Вильча и Лиман).

«Противник по-прежнему пытается укрепить оборону дополнительными силами и средствами в районе Великого Бурлука. Наша дальнобойная артиллерия, армейская авиация, РСЗО наносят мощные удары по скоплению противника под Чугуевом», — добавил источник.

В районе Липцев, Слатино, Казачьей Лопани и Золочева продолжается работа разведывательных подразделений и групп спецназа ВС РФ ближе к границе Харьковской и Белгородской областей, утверждает Алехин.

