Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?

Такого снежного «Армагеддона» в Москве в середине зимы не было последние 56 лет, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в субботу, 10 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 10 января

По словам Тишковца, снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России в пятницу, 9 января, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение. На главной московской метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 22 мм снега, или 42% месячной нормы осадков. В течение минувшей ночи снег ослабел, под утро выпало еще 2 мм снега.

«Таким образом, для 9 января был побит рекорд 1976 года, когда в мегаполисе зафиксировали 12,9 мм осадков. Не хватило буквально 1 мм до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года», — сообщил синоптик.

В Подмосковье небывалое количество осадков зафиксировали метеорологи в Коломне и Можайске. В Новой Москве, во Внуково выпало 32 мм осадков, а по области рекордсменом по снегу стал Долгопрудный — 33 мм, что составляет 62% от нормы всего января.

В субботу, 10 января, столичный регион останется на орбите влияния слабеющего циклона «Фрэнсис», центр которого будет кружить над Смоленщиной. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег интенсивностью не более 1 мм. Ветер юго-восточный, восточный, по силе всего 2–7 м/с. Температура воздуха обозначит обратный суточный ход и сегодня будет понижаться — от минус 2 до минус 4–7 градусов.

Слабый очаговый снег продолжит падать и в воскресенье, 11 января. В предстоящую ночь морозы окрепнут до минус 8–11 градусов, предупредил Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 10 января

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует северная периферия балканского циклона, остановившегося над западом ЦФО. Он станет причиной облачной погоды, пройдет снег, в начале дня местами метели.

Температура воздуха в городе составит минус 6–8 градусов, в Ленинградской области минус 6–11 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, в начале дня порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье в Петербурге временами снег, ночью минус 8–10 градусов, днем минус 7–9 градусов.

Читайте также:

«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно

Конкуренция с Шаламе, санкции Украины, Раппопорт: как живет Колокольников

Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили