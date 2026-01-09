«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой. С чем это связано, как на это повлияла Украина, что ответили в посольстве России?

Из-за чего запретили выступления Захаровой в Италии

На сайте театра сообщили, что отменили выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. По данным газеты Nazione, в конце декабря прошлого года посольство направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с соответствующим призывом.

Выступление Захаровой с авторским проектом «Па-де-де на пальцах и для пальцев» (Pas de deux for toes and fingers) было запланирована на 20 и 21 января. Вместе с балериной на сцену должен был выйти ее супруг, скрипач Вадим Репин.

Отмечается, что мероприятие было временно отложено «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля». Театр пообещал зрителям вернуть деньги за билеты.

На ситуацию отреагировало посольство России в Италии. Дипломаты назвали решение отменить выступления Захаровой русофобским.

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale, Флоренция Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского, который через своих „представителей“ на Апеннинах последовательно „украинизирует“ Италию по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры. Видимо, сыграл свою роль и фактор финансирования театра Еврокомиссией, которая щедро подпитывая свою и киевскую коррупцию, может взять и просто „перекрыть крантик“ флорентийскому театру за выступление артистов из России», — заявили в посольстве.

Чьи еще выступления отменяли в Италии

В ноябре 2025 года дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» в Вероне. Оперу без его участия покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026-го.

Позже стало известно, что итальянское политдвижение «Народ Венето» вместе с бывшим депутатом Вито Коменчини обратилось в прокуратуру по поводу дискриминации Абдразакова. Депутат считает, что руководство культурного фонда «Арена ди Верона» приняло решение под давлением Минкульта. В жалобе приведены статьи местных законов о разных видах дискриминации и цензуре.

В июле прошлого года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации. После решения дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.

Дирижер Валерий Гергиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читайте также:

Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин

Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили

Ситуация в аэропортах Москвы 9 января: задержки и отмены рейсов, причины