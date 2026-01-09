Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой. С чем это связано, как на это повлияла Украина, что ответили в посольстве России?
Из-за чего запретили выступления Захаровой в Италии
На сайте театра сообщили, что отменили выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. По данным газеты Nazione, в конце декабря прошлого года посольство направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с соответствующим призывом.
Выступление Захаровой с авторским проектом «Па-де-де на пальцах и для пальцев» (Pas de deux for toes and fingers) было запланирована на 20 и 21 января. Вместе с балериной на сцену должен был выйти ее супруг, скрипач Вадим Репин.
Отмечается, что мероприятие было временно отложено «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля». Театр пообещал зрителям вернуть деньги за билеты.
На ситуацию отреагировало посольство России в Италии. Дипломаты назвали решение отменить выступления Захаровой русофобским.
«В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского, который через своих „представителей“ на Апеннинах последовательно „украинизирует“ Италию по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры. Видимо, сыграл свою роль и фактор финансирования театра Еврокомиссией, которая щедро подпитывая свою и киевскую коррупцию, может взять и просто „перекрыть крантик“ флорентийскому театру за выступление артистов из России», — заявили в посольстве.
Чьи еще выступления отменяли в Италии
В ноябре 2025 года дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» в Вероне. Оперу без его участия покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026-го.
Позже стало известно, что итальянское политдвижение «Народ Венето» вместе с бывшим депутатом Вито Коменчини обратилось в прокуратуру по поводу дискриминации Абдразакова. Депутат считает, что руководство культурного фонда «Арена ди Верона» приняло решение под давлением Минкульта. В жалобе приведены статьи местных законов о разных видах дискриминации и цензуре.
В июле прошлого года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации. После решения дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
