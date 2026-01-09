«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию Посольство России обвинило Италию в русофобии после отмены спектаклей Захаровой

Италия все больше погружается в мутные воды русофобии, об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в Риме. Таким образом в дипломатическом представительстве отреагировали на отмену двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой.

Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее — дальнейшим погружением в мутные воды русофобии, — говорится в сообщении.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.

Тем временем Эстония рискует потерять право на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году из-за политики, запрещающей въезд гражданам России и Белоруссии. Как отметил генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг, официального решения пока нет, но ситуация вряд ли изменится. По его мнению, турнир, вероятно, будет отменен.