Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:03

«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию

Посольство России обвинило Италию в русофобии после отмены спектаклей Захаровой

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Италия все больше погружается в мутные воды русофобии, об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в Риме. Таким образом в дипломатическом представительстве отреагировали на отмену двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой.

Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее — дальнейшим погружением в мутные воды русофобии, — говорится в сообщении.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.

Тем временем Эстония рискует потерять право на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году из-за политики, запрещающей въезд гражданам России и Белоруссии. Как отметил генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг, официального решения пока нет, но ситуация вряд ли изменится. По его мнению, турнир, вероятно, будет отменен.

Италия
Рим
Европа
русофобия
балерины
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАГАТЭ замерло в ожидании после обрыва последней «нитки» питания ЗАЭС
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.