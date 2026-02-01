Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 17:02

МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС

МИД Италии призвал принять страны Балкан в Евросоюз раньше Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Италия поддерживает идею вхождения Украины в Европейский союз, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, чьи слова приводит Corriere della Sera. При этом глава дипломатического ведомства подчеркнул, что сначала к объединению должны присоединиться государства Балкан.

Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, с которыми у нас есть обязательства и которые для нас являются приоритетом, — подчеркнул Таяни.

Он добавил, что в начале марта в Риме состоится встреча «друзей Балкан». После этого, уже 1 апреля, Италия проведет переговоры с немецким министром иностранных дел в Белграде, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии.

При этом Таяни заверил, что Рим продолжит поддерживать Киев в вопросе евроинтеграции. Однако Украина «должна пройти определенный путь», добавил министр.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что действия властей в Брюсселе противоречат интересам отдельных стран Евросоюза. Он связал это с политикой расширения ЕС, которая, по его словам, проводится без учета мнения населения государств-членов.

