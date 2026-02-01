Медведев обвинил власти ЕС в противоречии интересам стран-членов Медведев: Еврокомиссия действует в противоречии с интересами стран ЕС

Действия властей в Брюсселе противоречат интересам отдельных стран Евросоюза, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он связал это с политикой расширения ЕС, которая, по его словам, проводится без учета мнения населения государств-членов.

[Еврокомиссия] действует в противоречии с интересами конкретных стран, — сказал Медведев.

Замглавы СБ РФ привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об опросах, согласно которым 75% населения ЕС выступает против быстрого принятия Украины. При этом, подчеркнул Медведев, руководство Евросоюза игнорирует эту позицию и продолжает проводить прежний курс.

