01 февраля 2026 в 15:27

Медведев обвинил власти ЕС в противоречии интересам стран-членов

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Действия властей в Брюсселе противоречат интересам отдельных стран Евросоюза, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он связал это с политикой расширения ЕС, которая, по его словам, проводится без учета мнения населения государств-членов.

[Еврокомиссия] действует в противоречии с интересами конкретных стран, — сказал Медведев.

Замглавы СБ РФ привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об опросах, согласно которым 75% населения ЕС выступает против быстрого принятия Украины. При этом, подчеркнул Медведев, руководство Евросоюза игнорирует эту позицию и продолжает проводить прежний курс.

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что для Европы настал идеальный момент, чтобы решить разногласия с США, повернувшись в сторону России и Китая. Однако, по его мнению, европейские политики связаны контрпродуктивными договоренностями, а слепая поддержка Украины свидетельствует о массовом психозе, в то время как половина мира уже движется вперед.

Дмитрий Медведев
Еврокомиссия
Евросоюз
конфликты
Украина
