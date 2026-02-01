«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу Аналитик Хеннингсен призвал ЕС повернуться к России для решения проблем с США

Для Европы настал идеальный момент, чтобы решить все разногласия с Соединенными Штатами, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен. По его словам, для этого странам региона достаточно повернуться в сторону России и Китая. Однако Хеннингсен констатировал, что европейские политики связаны контрпродуктивными для них же договоренностями.

Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение. И тогда можно было бы сказать Америке: «Идите к черту». <…> Но они переплетены со многими повестками и договоренностями, которые оказались контрпродуктивными для Европы, — заявил он.

Как считает аналитик, слепая поддержка Украины европейцами говорит о массовом психозе в западном обществе. Пока Европа поднимает «старый флаг гегемонии и доминирования», половина мира «уже ушла вперед», заключил Хеннингсен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое.