Лик премьера Италии обнаружили в древнейшей римской базилике

В одной из древнейших христианских базилик Рима, Сан-Лоренцо-ин-Лучина, появилось изображение ангела, который после завершения реставрационных работ приобрел поразительное сходство с действующим премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет Repubblica. Речь идет о декоративной композиции, которая находится над мраморным бюстом последнего итальянского короля Умберто II Савойского.

У одного из ангелов поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня — это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога, — сказано в сообщении.

Вероятнее всего, данные изменения были выполнены не профессиональными реставраторами, официально работающими в храме. Предполагаемый автор — любитель по имени Бруно Валентинетти. На это указывает четко видимая подпись, оставленная на свитке в руках у ангела.

