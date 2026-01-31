Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 16:50

Лик премьера Италии обнаружили в древнейшей римской базилике

Repubblica: лик премьера Италии Мелони нашли в базилике Рима после реставрации

Фото: Alessandro Serrano/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В одной из древнейших христианских базилик Рима, Сан-Лоренцо-ин-Лучина, появилось изображение ангела, который после завершения реставрационных работ приобрел поразительное сходство с действующим премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет Repubblica. Речь идет о декоративной композиции, которая находится над мраморным бюстом последнего итальянского короля Умберто II Савойского.

У одного из ангелов поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня — это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога, — сказано в сообщении.

Вероятнее всего, данные изменения были выполнены не профессиональными реставраторами, официально работающими в храме. Предполагаемый автор — любитель по имени Бруно Валентинетти. На это указывает четко видимая подпись, оставленная на свитке в руках у ангела.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве приступили к реставрации фасадов собора Богоявления в Елохове, одного из самых больших столичных храмов. Градоначальник напомнил, что именно в этом соборе, расположенном на Спартаковской улице, был крещен великий русский писатель и поэт Александр Пушкин.

премьеры
Джорджа Мелони
Италия
Рим
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор
Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях
Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами
Стало известно, что делали подростки в сауне в Кузбассе
Япония «станет ближе» к россиянам в двух городах
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода
Стало известно, кто погиб при пожаре в сауне в Прокопьевске
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности
Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам
Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину
Экс-нардеп ответил, почему Киев разрабатывает план по возвращению беженцев
Пять человек заживо сгорели в сауне в Прокопьевске
Украинские дроны устроили налет на четыре региона России
Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT
День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина
В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым
Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими
Убивший пятерых вафельницей мужчина арестован
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.