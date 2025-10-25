Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:28

Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы

Собянин: в Москве начали реставрацию фасадов Собора Богоявления в Елохове

Собор Богоявления в Елохове Собор Богоявления в Елохове Фото: Игорь Зотин/ТАСС

В Москве началась реставрация фасадов одного из крупнейших храмов в столице — Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице, рассказал мэр города Сергей Собянин в мессендежере MAX. Глава столицы напомнил, что именно в нем крестили российского писателя и поэта Александра Пушкина.

Началась реставрация фасадов Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице. Это один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы. Именно в нем крестили Александра Пушкина, — подчеркнул Собянин.

В ходе работ строители расчистят отделку фасадов, а также элементы ступеней и площадок. Также специалисты отреставрируют кирпичную кладку, часть кровли и законсервируют мозаичные панно.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в 2026 году на развитие транспорта города выделят около 1,3 трлн рублей. Он отметил, что ключевая задача столичного правительства — создание самой удобной для москвичей транспортной системы. Собянин отметил, что в ближайшие три года планируется построить 13 станций метро. Речь идет о Рублево-Архангельской линии, первом участке Бирюлевской ветки, а также станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии.

Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
