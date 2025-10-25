Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы

В Москве началась реставрация фасадов одного из крупнейших храмов в столице — Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице, рассказал мэр города Сергей Собянин в мессендежере MAX. Глава столицы напомнил, что именно в нем крестили российского писателя и поэта Александра Пушкина.

В ходе работ строители расчистят отделку фасадов, а также элементы ступеней и площадок. Также специалисты отреставрируют кирпичную кладку, часть кровли и законсервируют мозаичные панно.

