25 декабря 2025 в 21:47

Финансист Миндича поставил точку в вопросе возвращения на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Александр Цукерман, которого называют главным финансистом скандально известного предпринимателя Тимура Миндича, заявил о планах вернуться на Украину, передает издание «Страна.ua». По информации журналистов, сейчас он находится в Израиле.

Да, собираюсь возвращаться на Украину, — ответил Цукерман на соответствующий вопрос.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в отношении Миндича возбудили уголовное дело о государственной измене. По его словам, об этом ему стало известно из ответа Службы безопасности Украины (СБУ) на его запрос. Депутат отметил, что у него также возникли вопросы по поводу возможного влияния Миндича на президента Украины Владимира Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что публикация полной версии пленок Миндича Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой страны будет зависеть от позиции Зеленского. По его мнению, антикоррупционные органы используют материалы дела для политического шантажа и контроля над властью.

