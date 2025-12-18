Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 15:39

«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича

Экс-нардеп Килинкаров: публикация пленок Миндича зависит от позиции Зеленского

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Публикация полной версии пленок бизнесмена Тимура Миндича Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой страны будет зависеть от позиции главы государства Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, антикоррупционные органы используют материалы дела для политического шантажа и контроля над властью.

Почему не публикуются новые пленки Миндича? Я думаю, дело не в Зеленском, а в переговорном процессе, который сейчас активно идет. От того, какую позицию он займет, будет зависеть и то, появятся ли эти пленки в доступе или нет. Изначально структуры НАБУ и САП создавались для контроля над политической элитой Украины. Их задача не в том, чтобы сажать, разоблачать или пресекать коррупцию, а в том, чтобы контролировать политическую власть. Поэтому через шантаж коррупционными схемами они пытаются продвигать определенные политические решения. Если Зеленский на них пойдет, возможно, мы не увидим ни его, ни его жену [на этих пленках], — пояснил Килинкаров.

Он добавил, что публикация компрометирующих записей — это инструмент давления в рамках текущего переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. По его словам, в настоящее время наступила пауза для согласования позиций.

Условно говоря, если Зеленскому предложат не идти на выборы, а он скажет: «Нет, я пойду», то ему ответят: «Пойдешь, тогда получишь опубликованные пленки Миндича». И мы увидим все. Там много моментов политического характера, связанных с процессами, происходящими вокруг Украины. Я думаю, эта пауза с публикацией связана с переговорами и согласованием позиций. В зависимости от того, как этот процесс будет продвигаться, будет зависеть и то, будут ли эти пленки опубликованы или нет, — резюмировал Килинкаров.

Ранее пресс-служба Внешней разведки России сообщила, что на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с Миндичем и Зеленским. Вместе с тем наблюдается усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта. Уже больше половины граждан Украины готовы признать суверенитет России над новыми территориями ради прекращения огня.

Украина
Владимир Зеленский
НАБУ
коррупция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог обозначила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный молодой человек попытался убежать в тоннель метро
Зеленский признал нехватку ракет на Украине
Юрист ответил, что грозит задержанной с бомбой студентке из Волгодонска
Стали известны цены на черную икру в магазине Госдумы
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.