Публикация полной версии пленок бизнесмена Тимура Миндича Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой страны будет зависеть от позиции главы государства Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, антикоррупционные органы используют материалы дела для политического шантажа и контроля над властью.

Почему не публикуются новые пленки Миндича? Я думаю, дело не в Зеленском, а в переговорном процессе, который сейчас активно идет. От того, какую позицию он займет, будет зависеть и то, появятся ли эти пленки в доступе или нет. Изначально структуры НАБУ и САП создавались для контроля над политической элитой Украины. Их задача не в том, чтобы сажать, разоблачать или пресекать коррупцию, а в том, чтобы контролировать политическую власть. Поэтому через шантаж коррупционными схемами они пытаются продвигать определенные политические решения. Если Зеленский на них пойдет, возможно, мы не увидим ни его, ни его жену [на этих пленках], — пояснил Килинкаров.

Он добавил, что публикация компрометирующих записей — это инструмент давления в рамках текущего переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. По его словам, в настоящее время наступила пауза для согласования позиций.

Условно говоря, если Зеленскому предложат не идти на выборы, а он скажет: «Нет, я пойду», то ему ответят: «Пойдешь, тогда получишь опубликованные пленки Миндича». И мы увидим все. Там много моментов политического характера, связанных с процессами, происходящими вокруг Украины. Я думаю, эта пауза с публикацией связана с переговорами и согласованием позиций. В зависимости от того, как этот процесс будет продвигаться, будет зависеть и то, будут ли эти пленки опубликованы или нет, — резюмировал Килинкаров.

Ранее пресс-служба Внешней разведки России сообщила, что на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с Миндичем и Зеленским. Вместе с тем наблюдается усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта. Уже больше половины граждан Украины готовы признать суверенитет России над новыми территориями ради прекращения огня.