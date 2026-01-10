Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:42

«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьер-министра Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон запретит социальную сеть X. Соответствующий документ, по ее словам, уже готовится.

Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом, — написала Луна в X.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать социальную сеть миллиардера Илона Маска. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

До этого стало известно, что Grok лишился функции генерации изображений для подавляющего большинства пользователей после жалоб на создание сексуализированных материалов и сцен насилия. Решение было принято на фоне угроз штрафов, санкций регуляторов и возможного запрета соцсети в Великобритании.

«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
