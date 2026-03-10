Политики в США готовы добиться правды об Иране через саботаж Демпартия США пригрозила саботировать работу сената ради объяснений по Ирану

Демократы в сенате США готовы парализовать работу верхней палаты конгресса, если представители администрации действующего президента Дональда Трампа откажутся публично объяснить позицию по конфликту с Ираном, сообщило агентство Reuters. Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что уже на следующей неделе должны пройти открытые слушания.

На данном мероприятии обязаны выступить министр обороны Пит Хегсет, а также госсекретарь и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Сейчас представители администрации ограничиваются закрытыми брифингами для членов конгресса. Демократы считают такой формат недостаточным. Они настаивают, что американское общество должно понимать возможные сроки войны и знать, какие именно цели преследует Трамп.

Инициативу поддержали шесть сенаторов-демократов. Среди них — представитель штата Нью-Джерси Кори Букер. Демократы заявляют, что их задача — скорейшее завершение конфликта. Букер охарактеризовал происходящее как крупнейшее военное столкновение со времен войны в Афганистане. Также, по словам сенаторов, необходимо обеспечить защиту американских военных, которые уже понесли потери.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ошиблась в прогнозах относительно готовности Ирана к долгой войне. В Вашингтоне рассчитывали, что режим в Тегеране рухнет после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и группы военных начальников. Американские стратеги также ждали повторения «сценария Венесуэлы» на иранской земле.