Зацепин назвал самое дорогое для него произведение Зацепин назвал песню «Берег моря» одной из самых дорогих для него композиций

Народный артист России Александр Зацепин в беседе с ТАСС признался, что композиция «Берег моря» из кинофильма «Красная палатка» 1969 года — одна из самых дорогих для него. По словам композитора, за долгие годы творческой работы он написал более 300 произведений, и выделить среди них какую-то одну любимую композицию сложно.

Это как спросить у многодетной матери, какой ребенок любимый. Все любимые. <...> Например, «Берег моря» из «Красной палатки» мне особенно дорог, — отметил Зацепин.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил композитора со столетним юбилеем. Эту дату он назвал впечатляющей. Глава государства пожелал автору песен «Есть только миг» и «Если б я был султан» крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

К поздравлениям также присоединился белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, пройденный Зацепиным жизненный путь — это целая эпоха в развитии современного музыкального искусства. Президент подчеркнул, что сотни произведений композитора, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений.