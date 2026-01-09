Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 19:53

В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Великобритании могут заблокировать социальную сети X, сообщает The Telegraph. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал порнографический контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон.

Источники указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в Интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании, — говорится в публикации.

Проблема заключается в том, что искусственный интеллект также создавал изображения откровенного характера с детьми. Премьер-министр Кир Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

Ранее глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в России в 2026 году могут принять закон о борьбе с дипфейками. По его словам, большинство мошенников, которые обманывают своих жертв с помощью поддельного голоса и видео, находятся на территории России.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон. Она также подчеркнула, что такие технологии могут быть применены не только для распространения ложной информации о публичных фигурах, но и для достижения более широких целей, таких как разжигание вражды и конфликтов.

соцсети
блокировки
Кейт Миддлтон
дипфейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Симоньян продемонстрировала фигурку Мадуро в образе супергероя
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.