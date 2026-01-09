В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон

В Великобритании могут заблокировать социальную сети X, сообщает The Telegraph. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал порнографический контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон.

Источники указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в Интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании, — говорится в публикации.

Проблема заключается в том, что искусственный интеллект также создавал изображения откровенного характера с детьми. Премьер-министр Кир Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

Ранее глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в России в 2026 году могут принять закон о борьбе с дипфейками. По его словам, большинство мошенников, которые обманывают своих жертв с помощью поддельного голоса и видео, находятся на территории России.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон. Она также подчеркнула, что такие технологии могут быть применены не только для распространения ложной информации о публичных фигурах, но и для достижения более широких целей, таких как разжигание вражды и конфликтов.