08 октября 2025 в 20:34

Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон

Захарова рассказала о дипфейке, где она комментирует слова президента Казахстана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. В ходе II Международного симпозиума «Создавая будущее» она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон, передает корреспондент NEWS.ru.

Появился дипфейк с моим участием, якобы я комментирую слова или выступления президента Казахстана. Честно говоря, многие позвонили и сказали: «Мы понимаем, что ты не могла так сказать, но это так похоже». Я говорю: «Ну да, это такие новые технологии». Детальный разбор сделали буквально по горячим следам и предотвратили, так сказать, дезинформацию, — рассказала Захарова.

Она также подчеркнула, что такие технологии могут быть применены не только для распространения ложной информации о публичных фигурах, но и для достижения более широких целей, таких как разжигание вражды и конфликтов.

Захарова отметила, что развитие технологий ИИ происходит очень быстро, и дипфейки могут стать повсеместным явлением. На сегодняшний день отсутствуют четкие юридические ограничения и нормы, регулирующие использование таких технологий.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Карякин предложил законодательно запретить создание и распространение дипфейков. Он отметил, что мошенники используют эту технологию для телефонного мошенничества, дезинформации и создания ложных сообщений от официальных органов.
