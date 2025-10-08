В России хотят бороться с дипфейками

Необходимо законодательно запретить создание и распространение дипфейков — синтетических аудиовизуальных материалов, имитирующих образ и голос человека без его согласия, заявил член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Карякин на пленарном заседании. По его словам, злоумышленники часто используют эту технологию для телефонного мошенничества, дезинформации и создания ложной повестки от имени органов власти.

Ответственности, санкций и регулирования в российском законодательстве в настоящее время нет. В этой связи предлагаю внести изменения в отдельные законодательные акты РФ, — заявил Карякин.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу, подчеркнув необходимость предупредить угрозу заранее. Законопроектом предлагается официально определить понятие «дипфейк» в законодательстве и установить административную и уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий.

Ранее стало известно, что лишь 52% россиян знают о существовании дипфейков. В то же время 48% опрошенных никогда не сталкивались с этим понятием. При этом проблема уже стала реальной: почти каждый третий сотрудник крупных компаний сообщил о мошеннических атаках с применением этой технологии.